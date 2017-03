Truer med å inndra skjenkeretten

Det går fram av brev som kommunen nå har sendt til de to utestedene. Her får BS Pub og Lux Lounge en uke på seg til å gi tilbakemelding til kommunen om påleggene.

Skjer ikke det, vil kommunen vurdere å inndra skjenkebevillingene, går det fram av brevene utestedene har fått.

Har fjernet teksten

– Vi har allerede fjernet plakaten på Facebook, sier Øyvind Kristiansen som er styreleder for BS Pub og Kultur.

Han legger til at det som blir oppfattet som ulovlig alkoholreklame, ble fjernet etter få timer.

Bladet har ikke lyktes å komme i kontakt med noen ansvarlige hos Lux Lounge som kan kommentere pålegget fra Stjørdal kommune. Lux Lounge i Kjøpmannsgata åpnet dørene i januar i år.

For BS Pub sin del handler det om plakater på Facebook der utestedet har brukt teksten «Happy hour fra kl. 17.00 til 20.00». Stjørdal kommune skriver at de har blitt gjort oppmerksom på at Lux Lounge bruker teksten «Ekstra hyggelige priser i baren fra kl. 20.00 – 23.00».

Forbudt

Stjørdal kommune peker mot paragrafene i alkoholloven som slår fast at det er forbudt å reklamere for alkoholholdig drikke.

Kommunen forklarer at Helsedirektoratet har gjort det klart at dette betyr forbud mot all reklame som fremstår som reklame for alkoholholdig drikk. Reklamen trenger ikke å fremstå som direkte reklame for en bestemt alkoholholdig vare. Den kan også være mer generell.

– Dette betyr at reklamen ikke trenger å inneholde verken navn eller bilde av en bestemt drikk og heller ikke ordet alkohol, for å være ulovlig, skriver kommunen i brevet.

Saken fortsetter under bildet.



Alkohol-uttrykk

De nevner som eksempel uttrykk som «happy hour», «en halvliter», «en kald en» eller liknende.

– Dette gjelder selv om uttrykket også kan omfatte andre ting. Det avgjørende er om uttrykket gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk, skriver kommunen.

Brevet til utestedene er tydelig på at Stjørdal kommune oppfatter Facebook-sidene som brudd på alkoholloven. Derfor må tekstene fjernes.

– Bruker dere denne teksten i andre media eller på plakater og liknende, må den også fjernes derfra, skriver kommunen.

Stjørdal kommune gir de to utestedene en ukes frist på å melde tilbake at tekstene er fjernet. Hvis det som kommunen oppfatter som brudd på alkoholloven ikke blir fjernet, varsles det at Stjørdal kommune vil vurdere å inndra skjenkebevillingene til de to utestedene.