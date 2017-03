– iPadene må ha programvare

Ristad er både lærer i ungdomsskolen i Stjørdal og medlem av formannskap og kommunestyre. Torsdag ettermiddag kommer planen om å kjøpe inn nettbrett til alle elevene i grunnskolen i Stjørdal, opp i formannskapet.

Anja Ristad sier hun synes det er bra at det satses på teknologi i skolen i Stjørdal. Ristad legger ikke skjul på at lærere er bekymret over at det ikke blir satt av nok penger til å kjøpe nødvendige apper om kommunen velger å gå til innkjøp av pad.

– Pad’en blir tilnærmet ubrukelig uten riktig programvare, sier Ristad.

Hun vil ta opp spørsmålet om programvarelisenser under møtet i formannskapet torsdag.