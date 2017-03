Denne butikken hadde stor salgsøkning

– Vi hadde i fjor en omsetningsvekst på 10 prosent, og er ikke med det beste Spar-butikk i Midt-Norge, men nest best.

Det er Gunnar Wergeland, butikksjef ved Spar-butikken på Hegraskorsen, som sier dette.

Fornøyd

En travel kar som må ta en pause på lageret for å snakke med Bladet. Han gjør det gjerne, for han er veldig fornøyd med utviklinga ved matvarebutikken.

– Det er klart vi er veldig fornøyd med hegrasbyggen som virkelig bruker butikken sin. Det resulterer også i at stadig flere som kjører E14 forbi her stopper. Vi fikk en vekst i fjor på 10 prosent, og omsatte for brutto 46,5 millioner, og det plasserer oss helt i toppen av Spar-butikker i Midt-Norge, andre beste av 18 butikker, sier Wergeland.

Sjøl er han også «ferskvare» blant de 23 ansatte i butikken. Wergeland overtok som sjef for ett og et halvt år siden.

6.500 hamburgere

Han har en relativt ny butikk, fem år gammel, tett inntil E14.

– Vi har en moderne butikk. Salgsflate på 1.000 kvadratmeter. Ferskvare, noe fisk, mest kjøtt. Så har vi Spar-burger, solgte i fjor 6.500 av disse. Ingen andre Spar-butikker i Midt-Norge solgte flere enn oss.

– Så hegrasbyggen er burgerelskere?

– Her stopper hyttetrafikk som skal til Meråker og Storlien. Her handler folk fra Lånke, ja også fra sentrum kommer de. Sjølsagt handler bygdafolket her, de fra Skjelstadmark, Flora, Forradal og Sona. Ja, her ser vi også folk fra Meråker. Samlet bidrar disse til en god vekst for oss, sier Gunnar Wergeland.