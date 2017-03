Fornøyd med engasjementet

Kent Olav Ferstad er fornøyd med responsen på det som kan kalles et oppstartsmøte for Stjørdal Sentrumsforening onsdag morgen.

- Jeg synes oppmøtet var bra, og det var engasjement, oppsummerer Ferstad.

Vil ha gjennomført ting

Ferstad sa på møtet at de næringsdrivende i sentrum trenger et forum hvor en kan enes om ting og stå sammen om ønsker og synspunkter.

- For å ha reell slagkraft opp imot for eksempel gård- og huseiere, politikere og kommune, må vi stå sammen. Det er ikke lett å få gjennomført ting hvis en kommer enkeltvis, sa Ferstad.

Han mente at næringsdrivende må sette seg i sving.

- Det er ikke næringsforumets oppgave å dra lasset for oss. Vi kan ikke sitte bak en stol og vente på at noen andre skal gjøre det for oss, sa Ferstad.

Felles interesser

Ole Hermod Sandvik (H) var invitert til møtet, og han sa noe av det samme.

- Hvis vi som politikere ønsker noe til Trøndelag og det er noen som helst uenighet mellom Nord- og Sør-Trøndelag kan vi bare glemme det, sa Sandvik.

Han informerte om hva han som politiker tenker om sentrum og hva som er på gang i kommunen. Mange hadde spørsmål, blant annet om hvordan kommunen har tenkt å trekke folk til sentrum. Blant annet nevnte han et arbeid for å få opp en aktivitetstavle ved porten til Stjørdal.

Sandvik kom også med noen betraktinger om utvikling av Stjørdal som handelssted, der han var opptatt av å ikke punktere aktiviteten i sentrum.

- Jeg tror mange politiker angrer seg på Evja. Det var nok riktig i det lange løp, men det kom kanskje for tidlig, sa Sandvik.

Informasjonsbehov

- Alle spørsmålene når vi inviterer en politiker tyder på et informasjonsbehov, påpeker Ferstad etter møtet. Her er det noe av skoen trykker, mener Ferstad.

Mange var opptatt av framsnakking av sentrum og hvordan skape en positiv trend for Stjørdals handelssentrum.

Ønsket pynt

Det ble nevnt at byene nord for oss, blant annet Steinkjer, har fått pyntet sentrum med flott og kostbar julebelysning. Noen mente kommunen burde spytte penger i noe sånt også her. Andre pekte på at hus- og gårdeiere bør være med å bidra.

- Istedet for å peke på gårdeiere eller andre synes jeg vi kan bidra selv, alle sammen. Jeg kan gjerne betale for å få noe sånt, sa Maiken Vennatrø, driver av Synlig Optikk i Gata.

- Jeg tenkte jeg skulle få sagt at noe jeg mener er vel så viktig som felles pynt og belystning, er hva vi enkeltvis lager til utenfor egen butikk, sier Vennatrø etterpå.

- Hva synes du om møtet?

- Overraskende positivt. Vi fikk også høre av Ole Hermod Sandvik at det er mye bra på gang.

Odd Petter Haugseth fra Størdal Næringsforum uttrykte at de er positive til ei sentrumsgruppe som Stjørdal Sentrumsforening. De stilte seg på tilbudssiden og vil være med og blant annet bidra til at møter og aktiviteter blir kjent.

- Vi i Stjørdal Næringsforening har ei liste med aktiviteter og bruker en god del ressurser for handelen i sentrum i dag. Noen av disse oppgavene kan gjerne noen andre ta seg av, sa han.

Haugseth mente ellers at et viktig felles tema for de næringsdrivende i sentrum er å bry seg om få hus- og gårdeiere til å pusse opp og legge til rette for et størst mulig butikkmangfold.

Strategisk råd

- Butikkmiksen er noe som betyr mye for dere, på samme måte som at det er viktig i et kjøpesenter. Det er en kø av butikker som vil inn i kjøpesenteret men som ikke får plass, mens det er plass til flere i sentrum, sa Haugseth.