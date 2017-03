Her sitter Malvik-bøndene og lærer seg databruk

Malvikbøndene har forstått at datamaskinen nesten er et like viktig redskap som plogen.

- I dag foregår mer og mer elektronisk. Blant annet må alle bønder søke om tilskudd ved hjelp av PC-en, forteller Frode Geving.

Han representerer Låven nr. 1 AS, som er godkjent tilbyder av datakurs og samarbeidspartner med Malvik Bondelag. Firmaet står i bresjen for å heve bondelagets medlemmers datakompetanse.

- Sammen med bondelaget søkte vi om midler for et 80 timerskurs, og fikk støtte til det. For medlemmene i Malvik Bondelag er kurset gratis, og vi fokuserer på arbeidsrelevant edb-opplæring, sier Geving.

Innholdsrikt

Tekstbehandling, regneark, e-postbehandling, altinn og elektronisk postkasse er noen av temaene kurset inneholder.

- Jeg lærte maskinskriving på skolen, men ellers var nivået lavt, medgir Arve Ørsjødal lattermildt.

Han gikk nylig av som leder i Malvik Bondelag, og har ikke overdrevet bruken av PC i jobbsammenheng. Nå er han klar til å begi seg inn i en relativt ny verden.

- Jeg kaller det frivillig tvang. Det er vanskelig å få tid, men vi er nødt til å lære mer. Etter å ha vært med på kurset siden januar, ser jeg nytten av det, sier han.

Malvikbøndene er ikke de eneste i landet som ikke har prioritert dataopplæring.

- Jeg vil si at nivået her er gjennomsnittlig for norsk arbeidsliv. Det finnes en undersøkelse som forteller at rundt 400.000 norske arbeidstakere ikke innehar de datakunnskapene som omverdenen forlanger av oss, sier Geving.

Ferdig i april

To ganger i uken møtes kursdeltagerne, og til sammen holder de på tre timer hver eneste gang. Syv-åtte personer har vært innom kurset, men i gjennomsnitt er det fem deltagere som møtes fast. Da Bladet var på besøk satt fire bønder og lærte seg mer om regneark. Flere kan få sjansen senere.

- Hvis det er interesse for det, kan vi søke om mer midler i høst. Jeg tror flere ville meldt seg på hvis kurset ikke hadde vært så omfattende som 80 timer, sier Ørsjødal.