Redd det skal rase mer

Han har gått kontinuerlig vakt ved raskanten siden romjula.

–Jeg er ute og sjekker før jeg legger meg hver kveld og hver morgen, sier grunneieren.

En påkjenning

Weiseth medgir at rasfaren like inntil husveggen er en påkjenning. Nå er han glad for at forsikringsselskapet hans har sagt at de vil bidra til å stoppe rasfaren.

Men forsikringsselskapet vil bare ta en liten del av kostnaden. Nå prøver Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) å få med Stjørdal kommune på et spleiselag.

NVE mener det sannsynligvis finnes kvikkleire i området. Også faginstansen er redd raset skal krype nærmere og til slutt ta med seg bolighuset der det bor to mennesker.

Flere ras

Det var under mildværet i romjula det gikk flere ras ved eiendommen til Thor Wist. I januar kom eksperter fra NVE på befaring. Også folk fra etat teknisk drift i Stjørdal kommune har vært på stedet. Ingen liker det de ser.

NVE anbefalte grunneier Thor Weiseth å ta kontakt med sitt forsikringsselskap og melde inn raset som naturskade. Det har Weiseth gjort. Forsikringsselskapet varslet forleden av de vil være med på å dekke deler av kostnadene med å sikre mot mer utglidning.

–Jeg mener å ha sett beregninger på at sikringsarbeidet vil koste mellom seks og sju hundre tusen kroner, sier Weiseth.

Han er redd kostnadsoverslaget vil sprekke.

Spleiselag

I dokumentene som følger saken, skriver NVE at sikring mot utglidning ligger helt i grenseland for hva de kan være med på å dekke. De foreslår likevel et spleiselag mellom NVE, forsikringsselskapet og Stjørdal kommune.

NVE peker på at det er vanlig at kommuner stiller opp med en distriktsandel når utsatte områder sikres mot ras. Nå er Thor Ivar Weiseth spent på hvordan Stjørdal kommune stiller seg til forslaget fra NVE.

Han har satt ned stolper ved raskanten slik at han lettere kan se om det raser mer eller skjer bevegelser i grunnen.

–Vi er like spente hver eneste dag på om pinnene har flyttet seg, sier Weiseth.

Han priser seg lykkelig over at det ser ut til å ha vært liten bevegelse i grunnen siden raset i romjula.

Frykter mildværet

– Kulda har nok bidratt til å holde grunnen i ro, sier Weiseth.

Han gruer nå veldig for mildværet og mer regn. Også NVE peker på at nedbør sannsynligvis vil føre til at det kommer til å rase mer på stedet.