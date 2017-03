Vant kontrakt verdt 136 millioner

Mandag signerte Helse Midt-Norge kontrakten som sikrer Stjørdal Taxi pasientransporten for 10 nord-trønderske kommuner i fire år framover.

Avtalen starter 7. april og har en verdi på 136 millioner kroner fordelt på fire år.

Meget fornøyd

Daglig leder i Stjørdal Taxi, Kurt Bratseth, er selvsagt meget fornøyd med å ha vunnet anbudsrunden.

– Dette har vært en lang prosess. Vi leverte anbudet for de 10 kommunene i 2016, og fikk høsten 2016 beskjed om at vi vant. Men så kom det en klage, som førte til at prosessen ble forsinket. Men mandag skrev vi under avtalen som gir oss oppgaven med å frakte pasienter i 10 kommuner, inkludert Stjørdal og Meråker som vi har gjort i flere år, sier Bratseth.

De andre åtte kommunene er Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Leksvik, Steinkjer, Verran og Snåsa.

120 ulike biler

Stjørdal Taxi vil fra og med april fordele pasientkjøringen til 120 ulike drosjer og større biler. Bratseth mener det kan være snakk om 200 sjåfører som nå blir med i den nye avtalen.

– Vi har gjort avtaler med drosjer i alle kommunene som står for transporten. Så blir administreringen av kontrakten gjort her på Stjørdal, sier Bratseth.

– Hvor viktig er denne avtalen for Stjørdal Taxi?

– Selvsagt er den viktig. Men den er minst like viktig for alle de ulike drosjesjåførene som blir med, kanskje aller mest for distriktsdrosjene. For dem betyr pasienttransporten enormt mye. Så denne avtalen er viktig for mange, fortsetter Bratseth.

All transport av pasienter

Avtalen sikrer Stjørdal Taxi all transport av pasienter i de to aktuelle kommunene. Det gjelder både transport internt i kommunene, mens også lengre turer til sykehus og andre institusjoner.

– Vi har hatt pasienttransport i Stjørdal og Meråker i flere år, så dette er ikke nytt for oss. Denne gang var anbudet slik at det kun var mulighet å melde sin interesse for de 10 kommunene samlet. Den nye avtalen betyr bare at dette blir i større omfang. Så nå gleder vi oss til å komme i gang. Vi er klar for å gi pasientene en god og trygg transport til og fra hjemmet, avslutter Kurt Bratseth.

Også hos Helse Midt-Norge ser man fram til å komme i gang.

–Vi ser fram til at vi skal samarbeide om å gi pasientene gode reiser til og fra behandling, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

