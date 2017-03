Vil ha forkjørsveger på Skatval

Arbeiderlaget på Skatval har tatt opp spørsmålet gjennom sine politiske kanaler. Forslaget om forkjørsveger ble enstemmig bifalt under årsmøtet til Arbeiderpartiet i Stjørdal nylig.

– Vi har opplevd flere kollisjoner på Skatval i det sjåfører kjører inn på hovedveiene, sier John Arve Forbord i Skatval Arbeiderlag.

Han peker på at økende bosetting i bygda har ført til økt biltrafikk på flere av veiene. Trafikkskolene bruker også disse veiene hyppig til øvelseskjøring. I tillegg øker trafikken fra tungtransport.

For alle innbyggere og bilister som ferdes på Skatval trenger vi nå å få våre hovedveier som forkjørsveier for å øke trafikksikkerheten for alle, både bilister og myke trafikanter.

Mer oversiktlig

– Ingen tvil om at omklassifisering til forkjørsveger, vil gi et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde å forholde seg til, sier Kåre Børseth.

Han representerer Arbeiderpartiet i trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal kommune og i fylket.

Børseth vil nå ta opp spørsmålet om å regulere og skilte hovedvegene på Skatval som forkjørsveger. Det betyr at alle som kommer fra sideveger og skal svine inn på hovedvegene, blir pålagt vikeplikt.

Fungerer i sentrum

– I fjor ble Husbyfaret i sentrum som fungerer som gjennomfartsåre oppgradert til forkjørsveg. Det har skapt et enklere trafikkbilde for alle, påpeker Kåre Børseth.

Han mener trafikkmønsteret med hovedveger og sideveger er enda tydeligere på Skatval.

– Det er ikke tvil om at mange allerede i dag kjører som om de ferdes på forkjørsveg, mener Børseth.

Her er vegene

Her er vegene som Skatval Arbeiderlag vil ha oppgradert til forkjørsveger: