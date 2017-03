Bare kvinner vil lede barnevernet

Det har over tid vært en god del støy rundt barneverntjenesten i Værnesregionen, og bare for kort tid siden ble det satt inn en ny, midlertidig leder for tjenesten inntil en fast leder er på plass.

Nå er søknadsfristen ute, åtte kvinner har søkt.

Blant disse finner vi også dagens midlertidige leder, Lene Vibeke Rønning.

Ordknapp om søkerne

Samhandlingsleder i Værnesregionen, Runar Asp, sier at man nå starer jobben med å gjennomgå søkerlista.

– Jeg synes det er vanskelig å si om åtte søkere er lite eller mange. Jeg har ingen formening om hvor mange søkere en kan forvente å få. Nå skal vi, rådmannen i Stjørdal, Anne Kathrine Slungård, tillitsvalgt Rune Hyldmo fra Fagforbundet og jeg ha et møte for å gjennomgå søkerlista. Jeg har ingen kommentar før vi har møttes, sier Runar Asp, samhandlingsleder i Værnesregionen.

– Ingen mannlig søker på lista?

– Her har jeg bare en kommentar, jeg er glad for alle som søker, sier Asp.

Han vil ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før det foreligger en konklusjon, eller valg av person.

– Det viktige nå er at vi får en god prosess framover, sier Asp.

Følgende åtte har søkt på stillingen