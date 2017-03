Bygger sykkelhotell til 1,7 mill

Det er en tydelig fornøyd regiondirektør i Rom Eiendom, stjørdalingen Tore Arntzen, som forteller dette. Hotellet for to-hjulinger drevet fram med rein muskelkraft er snart ferdigbygd på stasjonsområdet, nord for stasjonsbygningen, og det åpner allerede nå i mars måned.

To etasjer

Hotellet har ei grunnflate på 65 kvadratmeter, og bygget i tre og glass har flatt tak.

– Her vil det være plass for 70 sykler, sykler i to etasjer. Syklene i øvre etasje løftes enkelt opp med hydraulikk, og er like lett å få ned, sier Arntzen.

Det vil koste en femtilapp i måneden å bruke dette nye tilbudet.

– Det blir månedsabonnement. Den som da kjøper et slikt abonnement får et nummer som en ringer ved inngangsdøra, og da åpner den seg.

Syklene settes i stativ inne i bygget, og Arntzen sier at de som ønsker å låse sykkelen med eget lås sjølsagt kan gjøre det.

Miljøprofil

Regiondirektøren Forteller at det foruten Rom Eiendom, er Jernbaneverket og Nord Trøndelag Fylkeskommune som finansierer sykkelhotellet.

– Mye av tanken bak dette tiltaket ligger i et miljøhensyn. Det ønskes at flere bruker sykkelen til og fra stasjonen. Fylkeskommunen støtter opp under «grønne» tiltak, og her ligger det bak et håp om at flere velger tohjulingen framfor bilen til stasjonen når de skal ta toget, sier Arntzen.

Han peker på at Stjørdal er et knutepunkt, og at det er riktig med en slik satsing her. Samtidig blir det en bonus i og med at nå skjer det også en opprydding i eksisterende sykkelstativ på stasjonsområdet.

– Regiondirektøren bor på Stjørdal og er pendler til Trondheim, nå vil du sykle til stasjonen?

– Glad i å sykle, og det skjer også at jeg tar med sykkelen på toget til Trondheim og sykler hjem. Da trenger ikke jeg hotellet de dagene, sier Tore Arntzen.