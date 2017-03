Forsvarsbygg innkalt til formannskapet

Mandag ba Lill Harriet Sandaune (FrP) om at Malvik kommune tok kontakt for å få avklart Forsvarsbyggs planer om tankanlegg for flybensin i Muruvik havn, eller om anlegget er tenkt plassert i Stjørdal. Sandaune ville også at kommune skulle ta initiativ til at anlegget blir vurdert plassert i fjellhallene der Shell tidligere har hatt et tankanlegg. Både ordfører Ingris Aune og rådmann Carl-Jakob Midttun ga i formannskapet uttrykk for undring over opplysningene om at plasseringen av anlegget skal avgjøres i Stortinget før sommeren, uten at Malvik kommune har vært involvert i prosessen.

Allerede tirsdag ble formannskapet innkalt til ekstraordinært møte på fredag. Da vil Forsvarsbygg gi den samme orienteringen som tidligere har vært gitt i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging, delvis bak lukkede dører. Møtet i formannskapet er unntatt offentligheten og avholdes uten publikum eller media til stede.