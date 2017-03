Kvinne dømt for ruskjøring

En kvinne i slutten av tenårene er dømt til 14 dagers betinget fengsel for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Hun må i tillegg betale en bot på 3000 kroner. Dommen er i tråd med aktors forslag.

Det var en lørdagsnatt i fjor høst at bilisten ble kontrollert av en politipatrulje i Malvik. En utåndingsprøve av kvinnen viste en promille på 0,43.

I dokumentene fra tingretten heter det at kvinnen "kun har kjørt en helt ubetydelig lengde".

Retten mente således at kjøringen ikke har medført fare for andre og at dette trekker i formidlende retning.

I retten ga kvinnen en uforbeholden tilståelse og erklærte at hun vedtok dommen.