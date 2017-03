Utsetter iPad-kjøp til skolene

Forslaget ble stoppet av flertallet i kommunestyret torsdag ettermiddag.

Rådmann Anne Kathrine Slungård og hennes stab får nå beskjed om å utrede saken bedre.

- Vi sier ikke nei, men føler et behov for å tenke gjennom saken noe mer, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

Han fremmet forslaget som fikk flertall da formannskapet diskuterte iPad-innkjøp til alle skoleelevene i Stjørdal torsdag ettermiddag.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med sju mot fire stemmer. Arbeiderpartiets fire stemte for, men ble nedstemt. DE borgerlige partiene og SV vil utrede saken nærmere.

- Stjørdal kommune ønsker å ligge langt fram når det handler om å ta i bruk ny teknologi. Det ønsker vi å satse mer på, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Han er likevel ikke hundre prosent sikker på om det er smart å bruke 2,5 millioner kroner på å kjøpe inn nettbrett nå.

- 2,5 millioner kroner er et betydelig beløp. Det tilsvarer faktisk fire-fem lærerstillinger, påpeker Vigdenes.

Han ønsker derfor å se en nettbrett-satsing i sammenheng med andre prioriteringer i skolene før han bestemmer seg for hvordan pengene skal brukes.

Vigdenes understreker at utsettelsen ikke betyr at stjørdalspolitikerne sier nei til nettbrett. Det vil bli avgjort når politikerne skal behandle budsjettet for neste år til høsten.

Utsettelsesvedtaket betyr stjørdalselevene tidligst kan få nettbrett høsten 2018.