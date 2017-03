Varsler nytt tilsyn

Fylkesmannen har varslet enda et tilsyn med barnevernet i Værnesregionen.

Nå skal representantene for fylkesmannen sjekke om barnevernet følger opp og retter på de mange avvikene som ble avdekket i barnevernet i Stjørdal i år.

Vil møte barn

Da konkluderte fylkesmannen at mange barn i medlemskommunene i barnevernstjenesten ikke får den hjelpen de har krav på.

Denne gangen varsler fylkesmannen at de også vil snakke med barn og ungdom som har hatt hjelpetiltak i Værnesregionen.

I fjor gikk fylkesmannen gjennom rundt tre hundre saker som barnevernet har jobbet med. Rapporten representerte en ren «slakt» av kvaliteten på barnevernet i Stjørdalsregionen.

Full opprydding

Det har ført til at vertskommunen Stjørdal og samarbeidskommunene i Værnesregionen har satt i verk full opprydding i barnevernstjenesten. Det førte blant annet til at daværende barnevernsleder måtte slutte i jobben.

Fylkesmannen varslet at de i tida framover vil ha en tett oppfølging av barnevernet i Stjørdalsregionen. Systemrevisjonen som nå varsles fra fylkesmannens side, er en viktig del av denne oppfølgingen.

Sjekke lovbrudd

Fylkesmannen ber Stjørdal kommune som er vertskommune for barnevernstjenesten i Værnesregionen, om å gjøre spesielt rede for hva som er status i arbeidet med å rydde opp i lovbruddene som fylkesmannen har påpekt i flere konkrete saker.

Fylkesmannens representanter kommer til Stjørdal 29. mai. Sosial-, helse- og barnevernavdelingen vil bruke hele uka på systemrevisjonen.

I løpet av denne uka vil representantene fra fylkesmannen ha møter med og intervjue både stjørdalsrådmannen og andre ansvarlige i vertskapskommunen og ansatte i barnevernet.

Krever tilgang til alt

I et brev til Stjørdal kommune varsler fylkesmannen at tilsynspersonalet skal ha tilgang til alt bakgrunnsmateriale og alle fagsystemer som finnes i barnevernstjenesten i Værnesregionen. Fylkesmannen krever at Stjørdal kommune sender over alt relevant materiale innen 27. mars.

Nabokommuner

Barnevernsamarbeidet omfatter nabokommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Fylkesmannen pekte i en rapport på total systemsvikt i tjenesten. Stikkprøver Fylkesmannen gjorde sist sommer, viste at barnevernet blant annet ikke iverksatte hjelpetiltakene som det allerede var gjort vedtak om. I enkelte saker hadde barn og familier ventet opp mot ett år uten at tiltak ble iverksatt.