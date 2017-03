Vipps og DNB er nede på nett

Det er bare gått ett drøyt døgn siden forrige gang DNBs kunder ikke fikk logget inn på sin nettbank, ifølge Dagbladet. DNB forteller i en epost til NTB at også bankens storsatsing sammen med flertallet av norske banker i personmarkedet, mobilbetalingstjenesten Vipps, er satt ut av spill på ubestemt tid.

En rekke av Vipps-brukernes transaksjoner feilet som følge av problemer med lagringssystemene til DNB.

– Vi har satt alle tilgjengelige ressurser i sving for å rette opp problemene og feilretting er i gang, men vi må påregne at det kan noe tid før systemene er oppe igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø til NTB.

Vil ta flere timer

Det var verken mulig å komme inn på selve hovedadressen www.dnb.no eller på nettbanken gjennom DNBs app for iPhone da NTB forsøkte torsdag formiddag. Det er helt i det blå hvor lang tid det vil ta før DNB er oppe og går som normalt igjen, men det vil fortsatt ta "et par timer", opplyser banken til Nettavisen i 9-tiden.

– Det har dessverre oppstått et problem med lagringssystemene i løpet av natten som har ført til at en rekke av tjenestene våre er nede. Dette gjelder blant annet nettbanken og flere av betalingstjenestene, sier Dalsbø.

IKT-Norge: Uholdbart

IKT-Norge er sterkt kritisk til at en så sentral aktør innen bank og finans ikke har bedre sikkerhetsløsninger for sine brukere. Interesseorganisasjonen mener nettbanker er å regne for "samfunnskritisk infrastruktur", og at det dermed må stilles strenge krav til oppetid og stabilitet.

– Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.

– Det som nå skjer er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun.