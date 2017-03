150.000 til VM i rallycross

Det er NAF Stjørdal og Norges Bilsportforbund (NBF) som har blitt tildelt VM i rallycross for 2017. VM går av stabelen på Lånkebanen i Stjørdal den 9-11.

Under diskusjonen i formannskapet foreslo ordfører Ivar Vigdenes at kommunen tar pengene fra formannskapet sin disposisjonspost i stedet for fra fondsavsetninger, slik rådmannen har foreslått. Dermed slipper formannskapet å sende søknaden videre til kommunestyret som samles neste uke. Vedtaket i formannskapet torsdag ettermiddag blir endelig.

Under behandlingen i formannskapet stemte bare SV imot. Anja Ristad ville ikke være med på å bruke kommunale penger på et så kommersielt arrangement som rallycross er.

Flertallet av politikerne mener VM i Rallycross er meget populært rundt om i Europa og løpene blir direktesendt på TV til over 50 land. Det gir Stjørdal god reklame. Arrangementet skaper også stor aktivitet i Stjørdalsdistriktet.