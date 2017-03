Dømt til 12 år og 10 år i fengsel for øksedrap

23 år gamle Laimutis Aleksinas fra Litauen ble drept med øks ved en båplass i et skogholt på Frigården i Lånke natt til lørdag 9. juli i fjor. Til sammen fire litauere var samlet til et festlig lag. Drapet skal ha skjedd en gang mellom klokka 01 og 02.30, ifølge tiltalen.

En 29 år gammel mann ble tiltalt for forsettlig drap, mens en 33-åring ble tiltalt for medvirkning til forsettlig drap.

Anket på stedet

I domsavsigelsen i Inntrøndelag tingrett fredag formiddag ble det kjent at den tiltalte 29-åringen er dømt til 12 års fengsel. Han tok betekningstid da han fikk presentert dommen fredag formiddag.

Den medtiltalte 33-åringen ble dømt til fengsel i 10 år. Han anket på stedet.

Straffen er mildere enn påstanden til aktor Jarle Wikdahl. I forrige uke la han ned påstand om henholdsvis 14 år og 12 år i fengsel for de to tiltalte.

Etter Wikdahls oppfatning er det ingen tvil om at det er 29-åringen som utførte drapshandlingen

– Drapet ble begått på en brutal måte, med gjentatte øksehugg mot nakken til en person som den tiltalte på forhånd hadde skadet, sa Wikdahl da han holdt sin prosedyre.

Husker lite

Da straffesaken i Inntrøndelag tingrett 28. februar, erkjente den hovedtiltalte 29-åringen straffskyld for drapet på kameraten.

Forklaringen hans fra vitneboksen i retten bar preg av hukommelsestap. Han husket bare små episoder fra kvelden og natta, ettersom han var veldig beruset. Klokka 07.35 neste morgen hadde han en promille på 1,56 i blodet.

29-åringen forklarte at han tok en slags stokk, som er laget av tre, og slo avdøde med den én gang.

– Jeg er helt sikker på at jeg slo en gang. Og i dag vet jeg at det var en øks, ikke en stokk, sa han i retten.

29-åringen skal ha bedt 33-åringen om å ringe etter ambulanse da han våknet opp ved bålplassen, og så at 23-åringen lå livløs på en benk.

Medvirkning

I tiltalen står det at den medtiltalte 33-åringen hentet en øks, og plasserte den tilgjengelig for 29-åringen. «Foruten å fremskaffe øksen var han til stede under hele hendelsesforløpet, og iverksatte ingen tiltak for å bringe voldshandlingene til opphør, selv om det var tid og anledning til det».

Han svarte nei på skyldspørsmålet da straffesaken startet.

Også 33-åringen husker svært lite av det som skjedde den skjebnesvangre natta. Klokka 10 neste morgen hadde han en promille på 1,77 i blodet.

Han forklarte at han på et tidspunkt skal ha sovnet, eller «stupt» som følge av for mye alkohol. Da han våknet opp st sted på gresset ved bålplassen, så han den avdøde 23-åringen lå over benken, og at det var mye blod overalt.

33-åringen nektet for at han plasserte øksa tilgjengelig for 29-åringen, og dermed ga han muligheten til å bruke denne gjenstanden.

