Etablerer fordelsklubb for seniorer

I februar lanserte 35-åringen fra Vuluvegen Senioravtaler.no. På nettstedet kan personer over 55 år registrere seg gratis. Medlemmene i fordelsklubben får fri tilgang til rabatter i ulike nettbutikker.

– Per i dag har vi avtale med 52 forskjellige nettsteder, forteller Allan Rødfjell.

Nettgiganter som Hotels.com og Zalando er blant dem.

– I tillegg er ytterligere 7-8 samarbeidspartnere på tur inn, opplyser han.

Medlemskort

Medlemmene får i tillegg tilbud om å kjøpe et medlemskort. Dette kan brukes på totalt 670 butikker og spisesteder rundt om i landet.

– Bedriftene krever et bevis på medlemskapet. For å dekke produksjonsutgifter, porto og vedlikehold av avtalene er vi nødt til å ta betalt for kortet, forklarer Rødfjell.

Malvikingens selskap tjener penger på medlemmenes handel.

– Vi formidler tilbud for nettbutikkene og får provisjon av medlemmenes kjøp. Det krever naturlig nok en del medlemmer og trafikk for at dette skal være god butikk, sier Rødfjell.

Han jobbet tidligere med et tilsvarende konsept for studenter og har lang erfaring med å drive fordelsklubb. 35-åringen eier 80 prosent av aksjene i Senioravtaler.no. Resten eies av selskapet Dealmaker.

God start

Fordelsklubben ble etablert i desember 2016. To måneder senere ble nettstedet lansert. Rødfjell forteller om en god start og har stor tro på at fordelsklubben får fotfeste i markedet.

– Det finnes ikke et lignende tilbud for personer over 55 år i Norge. I Sverige eksisterer det noe tilsvarende. Det svenske nettstedet er den raskest voksende fordelsklubben i landet, sier Allan Rødfjell.