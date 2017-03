Nå kan ektepar få dobbeltseng på bosentrene

– Vi mener bosentrene i Stjørdal skal være åpne for ektepar, sjøl om det bare er den ene ektefellen som har behov og kvalifiserer for plass. Kommunen skal ikke skille ektepar fra hverandre.

Det er Toril Sandvik, Arbeiderpartiets representant i Eldrerådet i Stjørdal som sier dette. Saken var i Eldrerådet i denne uke, tirsdag også i Levekårskomiteen, men der ble saken ikke realitetsbehandlet, men komiteen vedtok å sende saken ut på høring.

Omsorgssjefen i kommunen, Hans Frederik Selvaag ønsker ikke at friske ektefeller skal få bo på bosentrene.

En menneskerett

Dette en aktuell sak over det ganske land, og Stjørdal, som en av de fire kommunene i landet med statlig finansiert omsorgstjenester, skal bidra i arbeidet med en forskrift, «Kommunal forskrift for langtidsplass i sykehjem og tilsvarende bolig».

– Vi i Eldrerådet og Stjørdal Arbeiderparti leser «tilsvarende bolig» også som bosenter. I vårt ferske vedtak sier Eldrerådet i Stjørdal at «personer som fyller kriterier og har ektefelle, samboer som mottar langtidsopphold, kan gi opphold på samme sted».

Her sier Eldrerådet at det ganske enkelt at kommunen skal ta hensyn til brukernes behov og ønsker. Konsekvensen av dette er at kommunen skal åpne for at ektepar og samboere kan få bosenterplass, sjøl om bare den ene kvalifiserer for plass med tanke på helsesituasjon, sier Sandvik.

Kloke vurderinger

– Både Eldrerådet og Arbeiderpartiet i Stjørdal mener det er en menneskerett å få muligheten til å si noe sjøl om hvordan en vil leve på slutten av et liv, også om den ene blir alvorlig syk, hjelpetrengende. Det er det vi vil sikre i forskriften. Erfaringa i landet, og min egen, er at ektefeller vanligvis gjør kloke valg og vurderinger hvor de vil bo i slike situasjoner. Det kan være at de i en periode ønsker å være nær sin ektefelle, livsledsager, og da må de få mulighet til det. Dette kan også være til avlastning for hjelperne og en ressurs i avdelinga. Vi må stole på at de eldre sjøl gjør kloke vurderinger, sier Sandvik.