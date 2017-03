– Sjøgang i hele kroppen

Malvik

– Det blir fleipa en del om at jeg ble sendt hjem vel fort, sier Terje Bremnes Granmo som har kommet tilbake etter åtte dagers tur som skårunge.

Ikke i regi av NRK, men på båten til søskenbarnet Arvid Bremnes. Skipper Bremnes er for øvrig oppvokst på Vikhammer, men flyttet til Frøya som 20-åring og stiftet etter hvert familie.

–Arvid har drevet som fisker i all sin tid og har sin egen sjark, forteller Granmo og legger til at turen som skårunge er den gammel drøm som har gått i oppfyllelse.

Gammel drøm

– Arvid har dratt til Lofoten hvert eneste år og jeg har gjennom mange år hørt ham forteller om dette. På grunn av arbeid har det aldri vært mulighet til å være med, men nå som jeg ble pensjonist måtte jeg bare være med.

–Fikk du noen lott av fisket?

–Nei, ikke på denne turen. Intensjonen var å få være med og få oppleve, se og kjenne på kreftene ute på havet. Være ombord på en liten sjark i all slags vær. Jeg har funnet ut at fiskerne som reiser hvert år til Lofoten opptrer som rene rodeoryttere, samtidig som de passer på juksamaskinen. Det er en utrolig hard jobb. Jeg fikk vondt i hofter og slo meg gul og blå over hele kroppen. Jeg har aldri opplevd makan til arbeidsplass.

Nei til konsekvensutredning

– Det var ikke bare godvær?

–Nei, vi hadde en dag med landligge. Den brukte vi til å se oss på Lyngværet ute på Røst. Her stakk vi innom samfunnsdebattanten Per Fugelli som var midt i en innspilling med et tv-team. Det ble en interessant samtale hvor vi begge var enige om at Nordland 6-feltet ikke bør konsekvensutredes. På hjemturen møtte jeg også ordføreren på Røst som har samme standpunkt. Og det er en sak jeg skal ta opp lokalt i Trøndelag. Arbeiderpartiet bør si nei til konsekvensutredning av Nordland 6.

Granmo forteller at han aldri har vært med på en sjark med tre juksemaskiner.

–Maskinene trekker opp fisken når nok fisk har bitt på. Jobben på dekk går ut på å ta av fisken og bløgging. Jeg fikk ansvar for en av de tre maskinene på båten, og jeg må si at jeg er ikke form til en slik jobb. Det står all ære og respekt av dem som står der og arbeider i all slags vær. Det er en utrolig hard belastning.

–Fikk dere noe fisk?

–Den første dagen fikk vi bare 300 kilo. På dag to var vi oppe i tonnet. Det hele var merkelig. Vi så store stime r med skrei på ekkoloddet, men ofte tok de ikke. Da var det å flytte til neste stim for å sjekke om de bet. Slik krysset vi rundt på feltet hele dagen.

Sjøsyk

Granmo forteller at arbeidsdagen startet klokka fem om morgenen og da kjørte de et par timer før de var ute på fiskefeltet.

–På vei nordover på Vestfjorden ble jeg sjøsyk og måtte mate krabbene. Heldigvis traff vi noen som hadde sjøsyketabletter. Jeg kunne jo ikke gå rundt å være sjøsyk, når jeg skulle arbeide på båten. Det hadde jeg ikke tid til. Dette har vært en opplevelse jeg aldri vil glemme. Helt fantastisk. Vi sov i sjarken, laget maten der og levde veldig tett. På kveldene var jeg utslitt og gikk til sengs klokka ni. Slå den, sier fisker Terje Bremnes Granmo.