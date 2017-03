170 ivrige skiskyttere i aksjon på Selbuskogen

Lørdag deltok hele 170 skiskyttere i Trøndercupen i skiskyting som Skatval Skilag var arrangør av ved Selbuskogen Skisenter.

En av de som var først ute, og som gjorde det godt, var 11-åringen Thomas Reitan fra arrangørklubben Skatval Skilag. Han skjøt feilfritt på sine to skytinger og fosset fram i løypa.

- I dag gikk det veldig bra. Jeg er storfornøyd med at det ble blink på alle skuddene. Skiskyting starta jeg med denne vinteren, etter først å ha gått et sikkerhetskurs. Hovedsponsoren min er morfar Bjørn Krogstad. Han er alltid med meg, kunne Thomas fortelle da han hadde fått igjen pusten etter målgang.

Første gang

Skiskyttergruppa i Skatval Skilag var for første gang arrangør av ett av rennene i Trøndercupen, hvor det totalt er sju renn i løpet av vinteren. Rennet på Selbuskogen hadde fått navnet ”Hegra Sparebank Fellesstart”, da manga av de mer erfarne utøverne gikk fellesstart.

- Vi har over 50 funksjonærer i aksjon i dag. Dette er første gang hvor vi står som arrangør for et såpass stort renn i skiskyting. Det skal vi fortsette med de kommende vintrene, kunne rennleder Kjetil Lie fortelle.

Trives godt

To av de mange jentene som var med på Selbuskogen lørdag, var Ingeborg Auran og Ellen Marie Bjørseth fra Skatval Skilag. De gode venninnene koste seg i finværet og gikk raskt gjennom de tre rundene i løypa.

For Ingeborg ble det nesten fulltreff på de to skytingene, med ni av ti blink.

- I dag var det flotte forhold i løypa. Jeg er godt fornøyd med ni treff. Dette er andre året jeg er med på skiskyting, noe jeg stortrives med, sa Ingeborg.

Lokale deltakere

Skatval Skilag stilte med 20 deltakere i Trøndercupen i skiskyting denne helga. Meråker Skiskytterklubb hadde med fire. To av dem var kameratene Halvard Livik og Håkon Pedersen, begge i 12-årsklassen.

- Jeg måtte gjennom to strafferunder, men gikk raskt i løypa. Dermed ble det ei god tid på meg. Skiskyting stortrives jeg med, fortalte Halvard etter målpassering.