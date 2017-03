Stoppet med promille på 1,66

Det var en morgen i romjula den finske statsborgeren som er midt i femtiåra, ble stoppet av politiet under en promillekontroll på E6 ved sentrum av Stjørdal.

Alkotesten gjorde utslag. Utåndingsprøven som ble tatt etterpå, viste en alkoholkonsentrasjon på 0,88 milligram alkohol per liter luft. Det tilsvarer en promille på 1,66.

Finnen møtte i tingretten forleden og erkjente straffskyld for promille-kjøring. Han vedgikk at han hadde drukket før kjøringen.

I domspremissene sier retten at straffeutmålingen skal legge vekt på hvor stor promillen var og den fare bilkjøringen har medført. Retten skriver at når promillen er over 1,5 skal straffen normalt ligge mellom 21 og 36 dager i fengsel. Domfelte skal innrømmes rabatt for at han har innrømmet alt og gjort både politiets og rettens saksbehandling enklere.

Dommen ble fengsel i 24 dager. Mannen ble også dømt til å betale seks tusen kroner i bot. Han mistet retten til å kjøre bil i to år.