– Det er mulig å drive godt i byens gågate

– Det er slettes ikke helsvart for alle å drive, og vi må prøve å få fram litt mer av det positive som skjer, for det er tross alt en hel del, sier Kvigne.

Nye butikker

– Det er mange som driver godt i Gågata. Hun nevner flere. Blant andre Vikans Blomster og Duetten. Femme moteklær rapporterer vekst fra 2015 til 2016. Det har også skapt mer liv i Gata etter at Vanoklinikken kom og det ble ny frisører i bygget hvor La Donna holdt til tidligere, registrerer Kvigne.

Maner til framsnakking

Stjørdal næringsforum har i senere tid gjort et poeng av framsnakking, og de vil blant annet ha framsnakking av det som går bra i Gata.

–Det har blitt en del negativitet i det siste i forbindelse med butikker som gir seg for eksempel. Arne Rønning gir opp leser vi. De har tjent penger, selv om det ikke er mye penger. Det blir lett svartmaling det som står i avisa, mener Kvigne.

Viktig miks

– Det står en del butikklokaler ledig. Hva kan gjøres for å fylle disse?

– Her må både man tenke på hva som er positivt og bra for Gata. Gårdeiere bør kanskje tenke mer på butikkmiks slik kjøpesentre gjør? Og kanskje er det bedre å leie ut til en lavere leiepris i en periode fremfor at lokalene står tomme?

Skjønner butikkene

– Jeg skjønner godt at butikkene i Gata får det spørsmål stadig vekk om hvordan det går. Vi må prøve å få fram litt mer av det positive som skjer, for det er tross alt en hel del, avslutter Jannicke Indergaard Kvigne.