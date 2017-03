– Inga reddet livet mitt!

Per Atle Høgmo (75) er ikke i tvil: Inga Berg har reddet livet hans. Dette er historien forteller:

Utover høsten 2015, før rypejakta startet, følte jeg meg stadig mer dårlig. Jeg var slapp, og det gikk egentlig veldig fort nedover, sier han.

75-åingen som aldri har vært syk, hadde etter hvert skjønt at han hadde blod i avføringen. Men gå til lege? Nei, det var liksom ikke hans stil.

«Nå har blødningen stoppet»

I flere år har Per Atle Høgmo og kona Eli hadde pleid å gå til Inga Berg med jevne mellomrom. Nå hadde de begge time en torsdag. Men da dagen kom, var han så slapp at han ikke så noen råd for å bli med. Dermed dro kona alene til timen.

– Inga spurte etter meg og fikk vite at jeg ikke orket fordi jeg var så slapp. INga lyttet, snudde ryggen til Eli, og sa noe liksom for seg selv. Så vendte hun seg til Eli og sa: «Nå har jeg stoppet blodet», forteller han.

Kjenner energi

– Jeg kjente på energien til Per at han var veldig dårlig. Jeg sa fram verset mitt og gjentok det flere ganger. Samtidig ga jeg Eli beskjed om at hun måtte få ham til lege, sier Inga Berg.

Dette var en torsdag, og fastlegen hans hadde ikke åpent. Derfor ble det legevakta i stedet. Her fikk han noen piller og beskjed om at han var dehydrert. Så ble han sendt hjem.

Men alt dagen etter fikk han komme inn til fastlegen. Da ble det skikkelig fart i sakene.

– Legen min heiv seg rundt, rekvirerte sykebil og sendte meg med blålys til sykehuset på Levanger. Der ble jeg undersøkt grundig. Legene fant ut at jeg hadde mistet mye blod. Men årsaken? Det eneste var en liten rift på magesekken, og de mente at det ikke kunne ha forårsaket blødningen.

Sterkt hjerte

Per Atle Høgmo hadde nemlig mistet blod. Mye blod. På sykehuset fikk han tilført 2,5 liter friskt blod.

– Legene sa til meg at jeg var heldig som hadde så sterkt hjerte. De ga meg klar beskjed om at hvis jeg ikke hadde hatt så sterkt hjerte, eller hvis jeg hadde kommet noen timer senere, hadde jeg ikke overlevd, sier han der han sitter sammen med Inga Berg og snakker om det han opplevde en høstdag for halvannet år siden.

Spesielt vers

Inga Berg medgir at tilfellet Per Atle Høgmo er noe av det mest kritiske hun har vært borti. Men hun avviser at «fjernhealing» handler om magi.

– Per Atle ble frisk ved hjelp av fjernhelbredelse. Hvordan?

– Jeg har et vers som jeg selv har fått av en person som jeg kjenner. Der setter jeg inn navn og fødselsdato til den det gjelder. Ellers handler verset om Gud og Jesus Guds sønn, om kjærlighet og godhet. Jeg leste verset tre ganger, så ventet jeg litt for å kjenne om det virket. Så leste jeg det tre ganger til. Da kjente jeg at blodet stoppet. Det er ikke mulig å forklare alt her i livet. Enkelte ting bare vet du!

«Min livsmisjon»

Inga Berg omtaler ikke seg selv som personlig kristen. Hun tror ikke på en Gud som kommer tilbake til jorden for å felle dom.

I stedet omtaler hun seg som spirituell.

–Kjærlighet er energi som vi alle har i oss, en kraft som vi kan bruke til å hjelpe hverandre. Jeg er i stand til å sette i gang prosesser i kroppen slik at den kan helbrede seg selv. Dette er ikke noe hokuspokus. Det handler om å ha kontakt med kroppen. Jeg er en helt vanlig dame på 48 år som har fått som oppgave å være en kanal for å bringe godhet og kjærlighet til jorden. Det er min livsmisjon, sier Inga Berg.

Nytt syn på livet

Per Atle Høgmo sier selv at det han har opplevd, har gjort noe med ham. Han syns han har blitt et annet menneske.

– Jeg fikk en vekker. Egentlig fortjente jeg dette når det likevel gikk så bra som det gjorde. Jeg tenker annerledes, jeg har fått et annet syn på livet, jeg ser andre verdier.

–Hvordan da?

– Vi kan prøve å hjelpe hverandre. Jeg har selv sagt mye rart om andre, men nå sier jeg: slutt å prate skit! Si heller noe positivt, sier Per Atle Høgmo.

Én ting vet han nemlig.

– Jeg vet at hun er i stand til å hjelpe mennesker. Hun reddet livet mitt. «Uten Inga ha æ daua, æ»!