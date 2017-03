140 deltok på håndballskole

10-åringen fra Meråker hadde lenge gledet seg til å være med på håndballskolen, og forventningene ble oppfylt.

- Vi har lært mye, og dessuten har jeg fått en ny venn som heter Maria, forteller Helena Aursand.

Mange fra Meråker deltok på håndballskolene sammen med spillere fra Stjørdalsklubbene. I tillegg dukket det opp håndballentusiaster fra Trondheimsklubber og fra nabokommunene.

Posisjonsskole

Spillerne ble delt inn i to kategorier. Posisjonsskolen var for gruppen over 13 år. Der hadde Kolstad fokus på å utvikle spillernes ferdigheter i den posisjonen de spiller i til daglig. Herrespillerne til Kolstads eliteserielag bidro på treningene, og kom med mange god tips og råd til de unge og håpefulle.

For spillere under 13 år ble det arrangert en vanlig håndballskole med fokus på trening, kampspilling, variasjon og håndballglede.

Alle spillere måtte også gjennom styrkeøkter, som ble ledet av Kolstads fysiske trener Nicolai Hildre.

- Kjempemoro

Helena Aursand spiller til daglig for IL Vardens J10-lag.

- Som oftest er jeg målvakt, og i helgen har jeg lært mye om å bli bedre til å redde skudd. I tillegg er det viktig å vite hvordan man skal flytte seg og å holde hendene riktig. Jeg synes det har vært kjempemoro å være her, forteller hun.

Færre enn i Steinkjer

Kolstad Håndballs håndballskole pågikk hele helgen, og blir avsluttet med hjemmekamp i Stjørdalshallen mot St. Hallvard kl 1800 søndag kveld. Kolstad ønsker å bygge opp en merkevare rundt Midt-Norges beste herreklubb i håndball, og skape engasjement rundt idretten.

- Vi gjorde det samme i Steinkjer tidligere. Der hadde vi 200 deltagere på håndballskolen. Vi hadde håpet på det samme i her i Stjørdal, men er likevel fornøyde med 140, sier Melchior Husebø, arrangementsansvarlig for Kolstad Håndball, og var den som holdt i trådene under håndballskolen.