Filmet uforsvarlig kjøring

Klokka 1605 på lørdag fikk politiet melding fra en bilist på tur fra Meråker til Stjørdal. Han lå bak en bil som vinglet over i motsatt kjørefelt og kjørte flere ganger nesten i autovernet.

- Bilen var merket med en L, for øvelseskjøring og en patrulje fra Stjørdal stoppet bilen. Melder hadde filmet ferden nedover dalen. Etter en titt på filmen ble det besluttet at det skal opprettes en sak mot den som sto ansvarlig for øvelseskjøringen. Når man holder på å ta autovernet på motsatt side av veien flere ganger, så er det ikke forsvarlig kjøring. De fikk beskjed om at øvelseskjøringen var avsluttet, sier Bård Krogstad, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Må regne med bot

Han forteller videre at det ble vurdert kjørekortbeslag, men at de fikk kjøre videre.

- Øvelseskjøring bør gjennomføres på egnet sted i forhold til ferdighetene til sjåføren. Når den som øvelseskjører er flere ganger over i motsatt kjørefelt og nesten kjører inn i autovernet er det uforsvarlig og den ansvarlige kan regne med å bli bøtelagt, sier Krogstad.