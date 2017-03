Vegard Fiske fortsetter i Stjørdals-Blink

Vegard Fiske har vært på utlån fra Ranheim IL siden høsten 2015 og var ønsket av mange Blink-supportere for den kommende sesongen. Fiske har vært en solid mann i midtforsvaret de to siste sesongene.

- Vegard er en knakende god fotballspiller og en flott gutt som har vært til oss på utlån i to år, men har signert for en permanent overgang fra Ranheim for 2017, sier sportslig leder Håvard Fuglem i et videointervju på Blinks-hjemmeside.

- Fin klubb for meg

Vegard Fiske har det siste halvåret prøvd å spille seg inn på Ranheim IL.

- Jeg ga med selv et forsøk til å spille meg inn på Ranheim, og situasjonen er lik den da jeg kom på utlån i 2015. Jeg føler at plassen inn til laget er ganske lang akkurat nå, og da er Blink en veldig fin klubb for min del, sier Vegard Fiske.