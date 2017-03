Dømt til fengsel etter voldsepisode i sentrum

Det sier den fornærmede stjørdalsmannen i 30-årene til Bladet. Han ble et voldsoffer etter en bytur i Stjørdal i slutten av april i fjor og fikk påført flere brudd i kjeven.

LES OGSÅ: Mann fikk kjevebrudd etter voldsepisode i Stjørdal sentrum

– Skremmende

En stjørdaling i slutten av 20-årene sto tiltalt da straffesaken gikk i Inntrøndelag tingrett tidligere denne måneden. Han ble dømt til 60 dager i fengsel. I tillegg må han betale fornærmede 18.202 kroner i erstatning.

Påtalemyndigheten henla først saken på grunn av bevisets stilling. Ved hjelp av advokat Thomas Lidal Jamne, som bisto den fornærmede stjørdalingen kostnadsfritt, ble henleggelsen opphevet.

LES OGSÅ: – Jeg er irritert og veldig skuffet

– Jeg er fornøyd med at han ble dømt. Men det er skremmende at den først ble henlagt, for så å bruke de samme bevisene i domfellelse. Det er da jeg tenker: Hvor mange saker blir egentlig henlagt når det finnes bevis? spør han.

– Og det er jo ikke alle som har råd og pågangsmot til å klage på en henleggelse. En advokat koster penger. Jeg var utrolig heldig med at Thomas meldte seg og hjalp meg gratis, legger han til.

LES OGSÅ: Skal gå gjennom bevis på nytt

Håndgemeng

Den fornærmede stjørdalingen hadde vært på byen i Stjørdal den skjebnesvangre kvelden og natta sammen med samboeren og et vennepar.

En situasjon i matkøa utenfor Shell-stasjonen i sentrum eskalerte.

To ungdommer begynte å snakke stygt om den nå domfelte stjørdalingen i 20-årene. De kom blant annet med flere rasistiske uttalelser, står det i dommen. Fornærmede ga beskjed til ungdommene at dette ikke var greit. Det oppsto etter hvert munnhuggeri og håndgemeng. Under dette håndgemenget falt fornærmede i bakken og ble liggende livløs.

LES OGSÅ: Nå blir det tatt ut tiltale i voldssak

«Flertallet i retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte med viten og vilje sparket fornærmede to ganger, og at han traff fornærmede først en gang i ansiktet og deretter en gang mot overkroppen. Flertallet finner det ikke tvilsomt at det var tiltaltes spark mot fornærmedes ansikt som påførte fornærmede bruddene i kjeven», står det i dommen.

Ved bevisvurderingen har retten lagt vekt på videoopptaket fra Shell-stasjonen.

Vurderer anke

Den nå domfelte stjørdalingen benektet straffskyld for å ha utøvet vold mot fornærmede. Han forklarte i retten at han ikke kan huske å ha slått eller sparket fornærmede i ansiktet, og at det må ha vært en av de andre tilstedeværende som forårsaket skaden. Han kunne heller ikke huske at han sparket, men han har sett på videoen at han gjorde dette. Han mente at han prøvde å forsvare seg.

Forsvarsadvokat Kjell Horseng opplyser til Bladet at hans klient ikke er enig i grunnlaget for at han straffedømmes.

– Han erkjenner å ha sparket fornærmede og truffet ham i kroppen, noe som underbygges av et vitne. Men han er uenig i at han dømmes for å ha sparket fornærmede i hodet og følgelig påført han skader i ansiktet, sier Horseng.

Han er skeptisk til at videoopptaket fra stedet er tillagt stor vekt i retten.

– Vi ser bevegelse som indikerer spark, men videoen viser ikke detaljene så godt, mener Horseng, som forteller at det ikke er usannsynlig at dommen blir anket. Ankefristen går ut om en ukes tid.

LES OGSÅ: Politiet tar tak i bråk ved Shell-området

Sliter fortsatt

Den fornærmede stjørdalingen har flere titanplater i munnen etter operasjonen.

Fortsatt sliter han etter voldsepisoden.

– Underkjeven er nummen og stram, og jeg har ingen følelse i deler av tanngarden. Men jeg er kvitt hodepinen nå, sier han.