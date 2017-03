Kimen og kirka imponerte bergenserne

Det er ordføreren i Meland kommune, Øyvind Oddekalv, som sier dette.

Tirsdag i denne uke kom det en delegasjon fra Meland, en kommune utenfor Bergen, som skal bygge ny kirke med arealer for kulturaktiviteter i tilknytning til kirka.

Imponert

– Det var flott og imponerende det vi så. Interessant å høre erfaringene med kirke og kulturhus under samme tak, at det fungerer svært bra for alle parter slik vi ble fortalt. Ungdomsklubben Carbon var også en svært flott sak, sier ordføreren.

– Hvordan kom valget om å besøke Stjørdal opp?

– Det var gjennom en arkitekt fra Kirkerådet.

For stort

Oddekalv sier Meland kommune over flere år har jobbet for ei ny kirke. Han sier kommunen ikke har planer om et bygg i størrelsesorden det de besøkte og såg i Stjørdal. Kommunen er mindre, og Meland er om et par år sammenslått med nabokommuner.

I en bisetning, sier ordføreren at han også har forstått at bygget de så og besøkte i Stjørdal har kostet.