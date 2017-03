Siste år med vanlig årsavgift

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkforsikringsavgift. Innkreving av trafikkforsikringsavgiften skal overtas av forsikringsselskapene. Formålet med omleggingen er å gi større fleksibilitet for bileierne og å forenkle og effektivisere avgiftsadministrasjonen. Avgiften vil bli inkludert i forsikringspremien, slik at bileierne etter en omlegging vil kunne forholde seg til én faktura.

For mange vil dette bety at i stedet for å betale ett stort beløp i året, blir beløpet fordelt utover, basert på hvordan du betaler forsikringen. Omleggingen er gjort med tanke på å forenkle hverdagen for bilistene, ikke minst vil ordningen gjøre det lettere og billigere å administrere.

Dette blir også en bedre ordning for de som skal selge bilen. Nå vil du ikke betale mer i årsavgift enn den perioden du faktisk eier kjøretøy. Den videre årsavgiften for kjøretøyet vil etter den nye ordningen bli innkrevd via forsikringen til den nye eier.