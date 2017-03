Svimerker på bordplatene

Det får Asbjørn Jullumstrø fra Hommelvik ILs veteranklubb til å reagere. Veteranene la ned et omfattende arbeid da området ble ryddet for skog for et par år siden.

– Det er leit å se disse skadene. Malvik kommune har sponset bord og benker på hele Malvikstien og det har kostet mye penger, sier muruvikingen.

Trolig stammer skadene fra varme engangsgriller.

Jullumstrø oppfordrer brukerne av rasteplassen til å tenke seg om før de setter fyr på grillen.

– Det er ikke verre enn å sette den på bakken. Det er mer enn nok plass, sier han.