Trives og vokser i Gata

Maiken Vennatrø (35) driver Synlig Optikk i Gågata. Butikken er den minste av fire brille- og optikerforretninger på stedet, men har god vekst.

Butikken fikk nesten en million mer i kassa gjennom fjoråret enn året før. Årsomsetningen økte med litt over 20 prosent. Februaromsetningen i år var hele 30 prosent bedre enn fjoråret, forteller Maiken Vennatrø.

Hard jobbing

– Det har egentlig vært hard jobbing over flere år, ikke bare ny lokasjon, selv om flyttingen helt tydelig har vært med å gi en boost, forteller Maiken Vennatrø.

Synlig Optikk har flyttet inn i ett av Gatas små, hvite trehus, tidligere skobutikken Winger, vis a vis tidligere Domus. Før lå de i Stjørdalssenteret der Mintage Sushi har flyttet inn.

– Mange spurte oss hvordan det skulle gå når Domus forsvant, men vi har i alle fall ikke merket noe til Domuseffekten. Jeg tror at hvis du driver godt, så kan du drive hvor som helst. Det kommer helt an på deg selv, sier Vennatrø.

Står for noe eget

– Vi må jo prøve å stå for noe eget når vi blir den minste. Konkurransen er hard, vi er en av fire optikerene på stedet. De andre er med i større kjeder, mens vi driver selvstendig butikk. De har fordeler med for eksempel felles markedsføring, mens vi har frihet. Jeg føler at vi i dag har lykkes med å skille oss litt ut, samtidig som at vi satser hardt på god service og kvalitet, fortsetter hun.

Gata undervurdert

– Gata er undervurdert, mener Maiken, og hun irriterer seg kraftig på at sentrum snakkes ned.

– Nå er jeg ærlig talt lei spørsmål om hvordan det går. Om det i det heletatt gå an å drive i Gata. Det går utmerket her. Flere butikker har vært her i årevis og gjør det meget bra. Tenk på Duetten, Wico, Brit's Undertøy, Vikans Blomster, Cleo, Femme.

– Men det er flere som har måttet gi seg?

– Det er aldri sånn at alle vil lykkes, men det er for lett å skylde på noe utenfor seg selv når det ikke går greit.

Utenfor senter

Synlig optikk søker seg ikke inn i kjøpesenterarealer som mange andre, men holder fast på lokasjon tilknyttet tradisjonelle handelsgater.

– Jeg jobbet mange år hos Schiefloe i Torgkvartalet, og har tidligere jobbet i Malvik Senter. Så jeg er godt vant med senter. Og det hadde sikkert blitt veldig bra det. Men helt fra start har jeg tenkt i min retning og hatt mine egne ideer.

Stolt

– Jeg er oppdratt til å jobbe for det jeg vil ha, og finne egne løsninger. I min familie har vi ikke fått noe gratis. Derfor synes jeg også det er ekstra artig å få til noe eget. Jeg har gått litt mot strømmen i forhold til resten av familien. Samtidig er jeg veldig stolt av det familien har fått til, avslutter Maiken Vennatrø, som er i familie med Vennatrø som blant annet eier Torgkvartalet.