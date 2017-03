Vi er verdens lykkeligste

Norge tok i fjor fjerdeplassen, men har altså rykket helt til topps i årets rapport. Rapporten har blitt utarbeidet i samarbeid med FN siden 2012 og har som mål å fremme sosial tillit og likestilling.

– Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning, heter det i rapporten.

Danmark har rykket ned til andreplass, deretter kommer Island og Sveits rett etter. I bunnen av listen ligger Sør-Sudan, Liberia, Guinea og Togo.

De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke: omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.

Norge investerer i framtiden

Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.

– Norge har beskyttet seg mot en "boom and bust"-økonomi og investert i fremtiden framfor å bruke pengene. Dette krever høy grad av sosial tillit, et samlet mål, sjenerøsitet og et godt styresett.

Statsminister Erna Solberg (H) syns det er fint å lede verdens lykkeligste land, men minner om at ikke alle i Norge har det like bra.

– Det er vanskelig å måle lykke, sier Solberg, og mener selv at det å lære seg å være tilfreds i livet er en viktig nøkkel.

– Dette viser at vi har et godt utgangspunkt, men det er fortsatt veldig mange mennesker i samfunnet vårt som sliter, og vi må bli bedre for å møte dem, sier hun til NTB. Hun viser spesielt til arbeid for psykisk syke.

Rapporten understreker at 80 prosent av variasjonen i lykke i verden skjer innad i landene. I de rikere landene er psykisk og fysisk helse, samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.

USA faller på listen

I år er USA rangert som nummer 14 på listen over verdens lykkeligste, ned én plass fra fjorårets rapport. Tross høyere inntekter rapporterer amerikanere mindre lykkefølelse.

– Det er jo medmenneskelige relasjoner som betyr noe. Hvis rikdom gjør det vanskeligere å etablere regelmessig kontakt og tillit i forhold, er det verdt det? spør John Helliwell, økonom ved universitetet i British Columbia i Canada og en av hovedforfatterne av rapporten.

Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.

Kina mindre lykkelige

Tross en femdobling av BNP de siste 25 årene, hevder rapporten at kinesernes lykke er blitt redusert. Landet er rangert som nummer 79 i årets rapport. Forfatterne peker på en økning i arbeidsledighet etter 1990 samt at kjøpekraften har vekket ytterligere materialistiske behov.

– Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel. Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.

Ifølge rapporten mistet 50 av 78 millioner statlige ansatte jobben sin i perioden 1992 til 2004. Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst.

Ifølge årets rapport ligger fire av fem afrikanske land på den nedre delen av listen.

– Grunnen til Afrikas lave lykkerangeringer kan være skuffelse over forskjellige aspekter av utvikling under demokratisk styre, heter det i rapporten.