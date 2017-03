Mann tatt med et stort antall narkotiske piller

En mann i 30-årene fra Trondheim ble i går formiddag tatt med store mengder narkotiske piller på Nabotåget mellom Østersund og Trondheim.

Beslaget ble gjort av tollere ved 10-tiden mandag formiddag. Mannen var på vei til Trondheim da han ble knepet.

- Han ble pågrepet av politiet og satt i arresten, sier Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Politiførstebetjenten ønsker foreløpig ikke å utdype størrelsen på beslaget, men bekrefter at det dreier seg om et større parti av et reseptbelagt legemiddel.

Pillene står ifølge Gjølmesli oppført på narkotikalista.

- Mannen er anmeldt for å ha vært i besittelse av narkotika, sier Svein Erik Gjølmesli.