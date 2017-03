Tirsdag morgen hadde politiet i Nord-Trøndelag en trafikkontroll på E6 like ved Helltunnelen. Her ble 67 sjåfører kontroller, og åtte av disse fiklet med mobiltelefonen mens de kjørte bilen.

– Det resulterte i seks forenkla forelegg og to anmeldelser for uvettig mobilbruk samtidig som man forsøkte å styre bilen, opplyser politiets operasjonsleder i Nord-Trøndelag, Dag Hjulstad.

– Totalt unødvendig og livsfarlig

De to sjåførene som ble anmeldt vedtok ikke det forenkla forelegget da de ble stanset.

– Det betyr i praksis at de ikke var enig i forelegget og forholdet vil bli behandlet som en vanlig straffesak, sier Hjulstad. Han iser til Trønder Avisa at han ikke skjønner at folk tar denne risikoen mens de kjører bil:

– Jeg skjønner ikke at folk tar en så stor risiko som det er å bruke mobiltelfonen uten handfri mens man kjører bil. Vi vet at dette ofte er en foranliggende årsak til at det skjer ulykker, og egentlig burde dette vært totalt unødvendig å gjøre.

Hulstad sier til Bladet at de har hatt tre ulike trafikkontroller med forskjellig fokus tirsdags morgen. Og mandag hadde de kontroll på Torp i Malvik. Der ble også flere knepet for ulovlig mobilbruk.

Tre tatt i Malvik dagen før

Det ble utstedt tre forenklede forelegg da politiet avholdt en trafikkontroll på fylkesvegen.

- Tre sjåfører ble ilagt hvert sitt forelegg for å ha snakket i mobiltelefonen under kjøring, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Trafikkontrollen ble avholdt i tidsrommet mellom klokken 13.30 og 14.45 mandag.

- Det ble sjekket bilbelte, rus og mobilbruk. 20 biler ble kontrollert, sier Gjølmesli til Bladet.