Tar affære mot ulovlig parkering

Politiet har flere ganger de siste årene mottatt meldinger om ulovlig parkering i Gullhaugvegen på Vikhammer.

Nå lover ordensmakten å følge opp.

Fare

Senest i forrige uke mottok Malvik kommune en klage på feilparkerte kjøretøy i Gullhaugvegen. Ifølge melder parkeres det stadig på fortauet. Dette medfører at fotgjengere må ut i veibanen for å ta seg forbi og utgjør en fare for myke trafikanters sikkerhet.

– Fortau er et tilbud for gående. I disse tilfellene tvinges fotgjengerne til å gå rundt, noe som kan skape farlige situasjoner, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Ulovlig

Han understreker at feilparkeringa er i strid med trafikkreglene og sier at politiet vil reagere.

– Det er ikke lovlig, og vi kommer til å sanksjonere dersom vi kommer over feilparkerte kjøretøy. Politiet vil følge opp og patruljere i området. Henvendelsen sist uke ble sendt videre til vakta, sier Gjølmesli.

Flere adresser

Meldinga føyer seg inn i rekken av flere henvendelser knyttet til ulovlig parkering i området. Adressene Gullhaugvegen, Lykkevegen, Grim Saxeviks veg, Jamthaugvegen, Millers Veg og Magnus Barfots veg i Malvik har de siste årene vært gjengangere i politiets loggsystem.

Det er politiets oppgave å håndheve trafikkreglene og ifølge Gjølmesli kan ulovlig parkering straffes med et gebyr på 500 kroner.