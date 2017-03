– Freste opp plen i Storvika

Silje Rodahl og Stein Arve Vennatrø trodde knapt det de så i Storvika søndag ettermiddag.

Paret kjørte seg en ettermiddagstur til Storvika for å lufte seg. På tur tilbake til bilen fikk de imidlertid seg en skikkelig overraskelse da de fikk se en stor og tung firehjulstrekker som kjørte rundt på områdets plener.

– Vi gikk ned til stranden og vi så jo at det var kjørt opp spor i plenen mellom stranden og platået der den gamle kafeen sto tidligere. Sporene virket ferske og de var ganske dype. Da vi kom tilbake til parkeringsplassen så vi at en mann, som hadde vært på stranden og brent bål sammen med sønnen sin, kjørte opp passasjen opp mot den gamle kafeen. På plenen, sier Rodahl. Vi sto og så på, bilen spant så gjørma skvatt.

Mente det var greit

– Tullkjøring?

–Ja, rett og slett. Han snudde bilen på plenen på oversiden og kjørte ned igjen samme vei som han kjørte opp, før han parkerte samme sted som han hadde stått da vi kom. Vi stoppet han og lurte på hva han holdt på med, vi kunne jo se at han ikke hadde kjørt feil i og med at han hadde kjørt ned igjen samme vei. Da fikk vi til svar at det hadde ikke vi noe med og at vi måtte passe våre egne saker. Han mente at det var helt i orden, fordi det var kjørt der tidligere, forteller Vennatrø. Ettersom sporene så ferske ut kan man jo spørre seg om det var han selv som hadde laget også de første sporene, men det blir jo spekulasjoner.

Rodahl kan nesten ikke finne ord for hvor tankeløs oppførselen var.

– Det er sjokkerende at folk kan finne på noe slikt på fellesskapets eiendom. Kommunen har brukt masse midler på å oppgradere området. Hadde det vært en uforstandig ungdom, så hadde det kanskje vært forståelig, men dette var en voksen mann som ødela plenene, sannsynligvis bare for å teste sin firehjulstrekker. I plenene var det dype spor på 20–30 centimeter. Gjørmen på bilens hjul viser også hvor dypt han har vært nedi jordlaget. Plenen er rett og slett pløyd opp av den tunge bilen. Jeg vet ikke hva han tenkte på. Også sammen med sønnen sin da. Det er helt uforståelig, sier Rodahl.

Hun forteller at de tok bilder på stedet og har kontaktet Stjørdal kommune om hendelsen søndag ettermiddag.

Hevder uskyld

Bladet har snakket med eier av firehjulstrekkeren og han hevder at han ikke har kjørt utenfor vei eller parkeringsplassen. Han reagerer på hvordan han ble stoppet av paret og føler at hele situasjonen var truende og ubehagelig å oppleve sammen med sønnen.