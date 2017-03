Butikken Duetten i Kjøpmannsgata i Stjørdal fikk besøk av to engelsktalende menn tirsdag formiddag.

Daglig leder Sonja Aasvang opplyser at de skulle kjøpe ei såpe som lå ved butikkdisken. Det endte med at duoen svindlet til seg 500 kroner.

– Jeg reagerte egentlig ikke på noe mistenkelig, men jeg oppdaget det raskt etterpå da jeg telte over vekslepengene. Alt skjedde så fort, og de klarte å distrahere meg slik at jeg ble litt satt ut, sier Aasvang.

Irritert

Mennene betalte med en tusenlapp og ville ha vekslepengene i euro. På en finurlig måte klarte de å få med seg 500 kroner da de gikk ut av butikken.

– Jeg er irritert på meg selv for at de klarte å lure meg. Men forhåpentligvis lærer man av det, og jeg kommer til å være mer oppmerksom framover. Jeg leser om slike ting innimellom, men man tror jo ikke at man kommer til å oppleve det selv, sier Sonja Aasvang.

Det var mange butikker som ble forsøkt svindlet tirsdag. Det startet i Stjørdal, og fortsatte flere steder i Trondheim og Oppdal.

Politiet frigjorde etter hvert foto av de to mennene, og tirsdag kveld klarte politiet i Oppland å stoppe svindelduoen i Harpefoss i Gudbrandsdalen.

– Vi stoppet bilen deres på bakgrunn av twittermelding og tips fra politiet i Sør-Trøndelag samt en ny melding fra et kjøpesenter i Otta. Der var det snakk om tilsvarende forhold som det som er beskrevet fra Trøndelag, sier operasjonsleder Hallgrim Ous i Gudbrandsdal politidistrikt til adressa.no.

Satt i arrest

Ifølge Ous er det to rumenske menn i henholdsvis 20- og 30-årsalderen. Begge ble tirsdag kveld satt i arresten i Lillehammer.

– Jeg håper det er de rette som er tatt, sier Sonje Aasvang hos Duetten.