Fartsfylt «Løvenes Konge»

Walt Disney levendegjorde i den populære animasjonsfilmen fra 1994.

– Jeg har spilt teater tidligere, men det er første gang jeg synger på scenen. Forestillingen for alle de andre elevene på skolen gikk veldig bra. Bare så sent som i går var det ikke alle replikkene som satt, men det gjorde det i dag. Nå skal vi vise forestillingen for to utsolgte hus onsdag og torsdag kveld, smilte en storfornøyd Petter S. Bakken, som spiller hovedrollen som løveungen Simba.

Alle elevene med

– Det er rundt 50 som har roller på scenen, men alle de 90 elevene er med på forestillingen. Noen har hatt ansvaret for å sy kostymer, andre tar seg av sminken, kulisser, lyd og lys og vi har eget orkester som sørger for musikken, sier pr-ansvarlig Eva Renolen Norman.

Jobbet i flere uker

– Vi har holdt på i flere uker og jobbet mye med øvelser i grupper før vi tirsdag hadde generalprøve med barnehagebarn og gjester fra helsehuset i salen. Det har gått helt greit fordi alle har vært positive og stått på, og vi har fått god hjelp fra de voksne som har hjulpet oss til å få satt det sammen til en hel forestilling, forklarte Eva Renolen Normann.

Årlig tradisjon

– Det har vært tradisjon med en større forestilling for 9. trinnet i flere år. Tidligere brukte vi Idrettsbygget for å vise forestillingene, men det åpner seg helt andre muligheter for hva elevene kan få til her i Bruket kulturhus. De to kveldsforestillingene, hvor det også blir servering, er så godt som utsolgte. Det vil si at det er cirka 450 som har kjøpt billett, sier kontaktlærer Roar Svendgård, som er svært stolt over det elevene presterer både på og bak scenen.

Løvenes Konge

Animasjonsfilmen Løvenes Konge ble produsert og av Walt Disney og utgitt i 1994. Filmen ble belønnet med Oscar. Sangene er skrevet av Elton John og Tim Rice og filmmusikken av Hans Zimmer.

Det er senere laget to oppfølgere til Løvenes Konge.