Fotobokser startes fredag

De åtte nye fotoboksene har vært på plass lenge utenfor Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen. Nå settes de i drift.

Flere forsinkelser

Vegvesenet har hatt flere forsinkelser på grunn av ulike tekniske vanskeligheter som dukket opp. De måtte blant annet spesialbestille utstyr og skreddersy løsninger for å få anleggene godkjent. Det har tatt tid.

Fotoboksene skal måle gjennomsnittshastighet i begge kjøreretninger i tunnelene.

Sparer liv

– Strekningsmåling av fart har vist seg som et svært godt trafikksikkerhetstiltak fordi farten reduseres over en lang strekning. Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen på vegene, sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen.

I Trøndelag finnes det allerede automatisk strekningsmåling på E6 mellom Skatval og Åsen og i nordgående kjøreretning i Helltunnelen.

Vurderer Helltunnelen

Bysveen opplyser at også sørgående felt i Helltunnelen er under vurdering.

– Det er ikke satt opp bokser sørover. Det er under utredning om det er aktuelt å gjøre det. Vi holder på å samle inn data, sier han.

Sørgående retning i Væretunnelen blir ikke satt i drift med en gang. Der mangler en sensor for at systemet skal fungere. Skiltene vil forbli tildekket til sensoren er på plass