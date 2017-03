Krever svar om barnefattigdom

Meråker kan ikke være bekjent av å toppe statistikken over barnefattigdom i Nord-Trøndelag, mener Venstre-politiker Egil Haugbjørg.

Nå vil han og Meråker Venstre vite hvilke tiltak og hvilken strategi Meråker kommune vil satse på for å bekjempe barnefattigdom både på kort og lang sikt. Haugbjørg tar opp saken i kommunestyrets møte i neste uke.

Venstre-politikeren mener nemlig at fattigdom blant barn er alvorlig for dem som er rammet. Foreldre og barn får gjerne skyldfølelse som de gjerne drar med seg videre i livet.

Fattigdom gir seg gjerne utslag i at barn fra familier med lav inntekt har mindre muligheter til å delta i fritidsaktiviteter som koster penger, blant annet i form av treningsavgifter og krav om utstyr, heter det i interpellasjonen til ordføreren.

Flere forklaringer

Sektor helse, pleie og omsorg har hatt nettopp barnefattigdom som tema på sitt siste møte. Her deltok både NAV og flyktningtjenesten for å orientere dette temaet.

Ifølge tallene fra NAV lever 82 barn i Meråker i familier med lav inntekt.

Orienteringen i komité helse, pleie og omsorg munnet ut i et vedtak som sier at komiteen ønsker en orientering om status og muligheter når det gjelder barnefattigdom.

Sektorsjef Inge Falstad peker på flere mulige forklaringer på at tallet er så høyt i Meråker.

–I Meråker har vi en stor andel av én-husholdninger, familier med enslige forsørgere. Meråker har også bosatt mange flyktninger. Det er først og fremst disse to faktorene som spiller inn. Samtidig ser vi av en annen statistikk at Meråker har en høy andel av familier uten yrkesinntekt. Alt dette kan virke inn på tallene for Meråker og forklare hvorfor de er så høye som de er, sier sektorsjefen.

Han sier samtidig at husprisene er lave i Meråker i forhold til mange andre kommuner, og at bokostnadene på grunn av dette blir lavere. Dette kommer ofte ikke fram i statistikkgrunnlaget.

Muligheter?

– Komiteen ønsker en orientering om «muligheter». Hvilke muligheter fins når det gjelder bekjempelse av barnefattigdom?

– Sektoren bistår blant annet familier med dårlig økonomi til å kjøpe bolig, gjennom startlån og tilskudd, i samarbeid med Husbanken. I fjor brukte vi tett oppunder 15 millioner kroner på dette. Hittil i år har vi allerede passert 15 millioner kroner, sier sektorsjefen. I ytterste konsekvens kan vi se på muligheten for rettede tilskudd. I tilfeller der en familie med lav inntekt sliter med høy gjeld, kan vi også bistå til refinansiering. Det gjør vi i en del tilfeller, sier Inge Falstad.

Fritiden

Rektor Christian Kolvik ved Meråker skole understreker at det skal være mulig for alle, uansett økonomi, å delta på de tilbud og aktiviteter som skolen legge til rette for.

–Men vi vet at det fins familier som har dårligere råd enn andre. Dette påvirker blant annet barnas muligheter til å delta på forskjellige aktiviteter på fritiden. Skal barna være med på fotball eller ski, krever det utstyr, at de deltar på turer som koster penger, og egenandel. Etter hvert kan dette bli ganske store summer, sier han.

Sårt tema

– Samtidig vil jeg tro at dette kan være et sårt tema som det ikke alltid er like lett å være åpen om. Derfor bør kommunen ha et system som kan fange opp dem som har problemer, et sted der de vet at de kan ta kontakt, og der terskelen for å be om hjelp ikke er for høy, sier han.

Christian Kolvik understreker også at det fins fritidsaktiviteter som er åpne for alle, som for eksempel svømming og åpen hall. Også Røde Kors har tilbud som inkluderer barn fra familier med dårlig økonomi.

Trenger tid

Ordfører Kari Anita Furunes har så vidt fått tid til å se på interpellasjonen fra Meråker Venstre.

–Det er flere innfallsvinkler til en slik sak. Jeg har stilt spørsmål både til skolesektoren og helsesektoren, og jeg venter på svar fra begge. Jeg har lyst til å finne ut mer før jeg sier noe offentlig, sier ordføreren.