Råkjørte med ATV i sentrum

Det var ved 19-tida onsdag kveld føreren av ATV'en ble stoppet av politiet i sentrum av Stjørdal. Politiet målte farten på kjøretøyet til 63 kilometer i timen. Det skjedde i 50-sonen i sentrum av Stjørdal.

Politiet opplyste etter tildragelsen at ATV'en som egentlig er registrert som traktor, ble avskiltet på stedet. Årsaken var at kjøretøyet var trimmet slik at toppfarten ble for høy.