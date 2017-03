Snart klar for å oppfylle drømmen

I kveld, torsdag, inntar Jonne & Dæm med Jon Uthus i spissen scenen i storsalen i Kimen. Men denne gang opptrer de ikke alene. Med seg på konserten kommer en strykekvartett fra Trondheimssolistene.

– Dette er uten tvil et av mine mest spennende prosjekt. Her kommer det strykere inn og gir musikken vår et litt annerledes uttrykk. Det blir spennende, sier Jon Uthus, like før band og strykere skal møtes for første felles øvelse.

Nervene under kontroll

Like før konserten, føler Jon Uthus at de har det meste under kontroll. Det gjelder også nervene.

– Nervene er der, men under kontroll. Men hadde jeg ikke hatt litt nerver, så hadde jeg heller ikke hatt den energien som trengs for å gå løs på et slikt prosjekt. Så nå handler det om å få på plass de små detaljene.

Nytt materiale

En god del at det som skal framføres fra scenen i storsalen torsdag, er sanger som Jonne & Dæm har sunget før. Men alt vil få et nytt lydbilde.

– Vi har skrevet nye arrangement, der strykekvartetten er med, så det blir spennende. I tillegg har vi også laget en del nye sanger, som vi skal framføre på denne konserten. Det er alltid spennende å framføre ny musikk. I tillegg skal vi ha med oss 25 barn på konserten. De kommer fra operakoret, Lånke og Elvran. Det gleder vi oss veldig til, fortsetter Uthus.

Det er fortsatt billetter ledig til kveldens konsert.

– De siste billettene vil bli mulig å få kjøpt på døra før konserten, avslutter Jon Uthus.