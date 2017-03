Svindlere pågrepet på Gudbrandsdalen

Tirsdag formiddag fikk politiet i Stjørdal melding at to engelstalende menn hadde klart å svindle til seg penger i en butikk i Stjørdal. Etter hvert kom det meldinger om at det hadde skjedd flere steder.

Politiet rykket ut for å se etter mennene, men uten hell.

Fortsatte sørover

Senere på dagen kom det meldinger om nye svindelforsøk, denne gang i Trondheim og på Oppdal.

Svindlere i Stjørdal - igjen Vær skeptisk dersom velkledde, engelsktalende menn spør deg om å veksle penger, råder politiet som jakter på svindlere.

Politiet frigjorde etter hvert foto av de to mennene og tirsdag kveld klarte politiet i Oppland å stoppe svindelduoen i Harpefoss i Gudbrandsdalen.

Erkjenner ingen ting

- Vi stoppet bilen deres på bakgrunn av twittermelding og tips fra politiet i Sør-Trøndelag samt en ny melding fra et kjøpesenter i Otta. Der var det snakk om tilsvarende forhold som det som er beskrevet fra Trøndelag, sier operasjonsleder Hallgrim Ous i Gudbrandsdal politidistrikt til adressa.no.

Ifølge Ous er det to rumenske menn i henholdsvis 20- og 30-årsalderen. Begge ble tirsdag kveld satt i arresten i Lillehammer. De har ikke erkjent noe og vil trolig avhøres først i dag, onsdag.

- Vi kommuniserer på engelsk og litt tysk, men det er vårt inntrykk at de liksom forstår mindre og mindre engelsk jo mer vi forsøker å spørre, sier Ous til Adresseavisen.