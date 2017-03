Vender snuten mot det kinesiske markedet

Meråker videregående skole utvider horisonten og satser stadig mer internasjonalt. For en halvannen måned siden fikk rektor Bjørg Sissel Kvannli en idé som senere resulterte i en søknad til regionalt næringsfond om støtte til et nytt prosjekt.

Skolen og Arena Meråker ønsker å utvikle produkter og tjenester innen langrenn og skiskyting rettet mot det kinesiske markedet.

– Dette har sammenheng med Kinas satsing inn mot OL i Beijing i 2022, sier rektor og prosjektleder Bjørg Sissel Kvannli.

Prosjektet er blitt tildelt 70.000 kroner i støtte. Med samme beløp i egenfinansiering kommer totalsummen opp i 140.000 kroner.

– Kjempespennende

Enkelt forklart er det snakk om for eksempel et pakketilbud med overnatting, tilbud om treningstjenester, bespisning, foredrag og trenerkurs.

Målgruppen er i hovedsak det kinesiske ski- og skiskytterforbundet, landslag, rekruttlag, provinslag, bedrifter og idrettslag.

– Primært ønsker vi å få folk fra Kina hit til Meråker, og bruke fasilitetene og kompetansen vi har her. Dette er kjempespennende. Det er noe med å heve blikket og finne ut hvordan vi kan dra nytte av internasjonale aspekter, sier Kvannli.

I skolens utviklingsplan er internasjonalisering et av skolens satsingsområde.

– Gjennom dette ønsker vi å dele og utveksle kunnskap og erfaring med aktører utenfor landets grenser, forteller Bjørg Sissel Kvannli.

Kinas satsing på vinteridrett rettet mot OL i 2022 er utgangspunktet for prosjektet. Norges Skiforbund har tidligere i år lyst ut trenerjobber på vegne av det kinesiske skiforbundet.

I kontakt med forbundet

– Vi mener at Meråker har kompetanse, anlegg og ressurser som kan være interessante for det kinesiske markedet i denne satsingen, sier Kvannli.

De har allerede vært i kontakt med Norges Skiforbund i forbindelse med søknaden til det regionale næringsfondet, og har fått innspill i den videre prosessen.

– Nå er vi godt i gang med å sondere for å finne kontaktpunkter i Kina, opplyser Bjørg Sissel Kvannli.

Fram til sommeren skal det jobbes med det nye prosjektet. Rektor Kvannli håper det resulterer i noe konkret.

– Vi jobber for at dette skal bli en realitet. Et slikt prosjekt vil gi oss muligheten til å utvikle et nytt tilbud som vil kunne gi økt aktivitet og omsetning både lokalt og regionalt, mener hun.