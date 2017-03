Flyttet inn i splitter ny salong

Etter ni måneder i ei Moelven-brakke kunne hudpleieelevene ved Malvik videregående skole endelig ta i bruk de nye lokalene.

– Vi har hatt noen utfordringer med strømbrudd og spekte vannrør den siste tiden. Dette ble luksus i forhold, ler Margrethe Fjeldberg.

Markering

Onsdag markerte 18-åringen og medelevene ved hudpleielinja på Malvik videregående skole flytting og 25-årsjubileum. I overkant av 20 elever, kontaktlærere, leverandører og skoleledelse var til stede på sammenkomsten i den splitter nye salongen.

–Med disse lokalene vil vi være mer tilgjengelig for folk. Det er enklere å finne oss, sier lærer Kari Haugen.

Ryddet plass

En intern omstrukturering sendte hudpleielinja på flyttefot i 2015. Skolen trengte plassen i den gamle salongen til et nytt tilbud for autister. Dermed måtte elevene klare seg med provisoriske brakker på baksiden av skolebygningen inntil det splitter nye lokalet sto klart i januar.

– Vi har vært avskåret fra resten av skolen i en periode, men det har gått overraskende bra. Vi var litt skeptiske, men elevene har vært helt fantastiske, sier Haugen.

Magisk

Margrethe Fjeldberg og Anna Solem (18) mener de nye lokalene har vært verdt ventetiden i brakka.

–Det var sykt deilig å få komme hit. Ny salong med nye stoler var helt magisk. Kundene følte nok ikke at de gikk inn i en ordentlig salong når de så gardinene vi hadde hengende i brakka. Alt føles mer profesjonelt nå, sier Solem og smiler.

–Det har økt trivselen og gjort oss mer motivert, legger Fjeldberg til.

Flere kunder

Lærer Kari Haugen har vært med siden oppstarten på hudpleielinja i 1992. Hun mener endringene vil ha betydning for elevenes utvikling.

– At de får prøve seg på nytt og moderne utstyr har mye å si. Det gjør at de er oppdatert når de kommer ut i arbeidslivet, sier Haugen. Hudpleielinja har en jevn strøm av kunder på salongen. Rektor Sigrid Marumsrud tror det blir flere etter flyttinga.

– Et lokale på framsiden av skolen betyr at det blir lettere for potensielle kunder å finne fram hit, sier hun.