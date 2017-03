UDI legger ned Nustadbo mottak

Tilsammen fem mottak legges ned. I tillegg til Nustadbo er det Søndre Land mottak med 150 plasser, Rognan mottak i Saltdal med 210 plasser, Brevik mottak i Porskrunn med 120 plasser og Time mottak med 150 plasser.

Mottakene har kontrakter med ulik oppsigelsestid, slik at driften løper ut i løpet av sommeren. I god tid før dette, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak, melder UDI.

Færre asylsøkere

- Det kommer færre asylsøkere til Norge og flere av beboerne blir bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge. Det er årsaken til at vi legger ned ytterligere fem mottak nå, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Takker lokalsamfunn

Fløtre sier hun takker de fem mottakene og lokalsamfunnene for en stor innsats med å huse asylsøkere. Hun takker også de organisasjonene som har bidratt til aktiviteter for beboerne.

Verken i februar eller mars er det vedtatt å legge ned mottak for enslige mindreårige. Dette for å bidra til mer ro for beboerne, sier UDI.