I løpet av sommeren plasseres 20 livbøyer langs fjæra

I løpet av sommeren kommer det til å henge livbøyer langs hele fjæra i Malvik og ved innsjøene Stavsjøen og Foldsjøen.

Fadder

Virksomhetsleder Olav Bidtnes tok i høst kontakt med Tryg Forsikring for å høre om de kunne stille med livbøyer. Bøyene er et velkjent merke langs kysten og det er mer enn 38.000 bøyer i Norge.

– Vi så på muligheten til å plassere livbøyer langs fjæra i hele kommunen og så for oss et sted rundt 20 livbøyer, sier Bidtnes og legger til at de har sett på aktuelle steder å plassere bøyene.

– Vi har nettopp vært en runde langs sjøen for å se på aktuelle steder å plassere livbøyene. Vi har også vært i kontakt med private grunneiere for å få tillatelse til å sette dem opp.

Han er ikke helt sikker på når livbøyene er på plass, men de kommer opp så fort det er mulig.

– I løpet av sommeren ser vi for oss at alle skal være plassert ut.

Hver eneste livbøye får en fadder med ansvar for at den er i god stand og klar til bruk.

– Fadderen skal ha ansvar og varsle hvis det har vært hærverk. De skal ha kontroll på at den er i orden til enhver tid, sier Bidtnes og legger til at de kommer til søke etter faddere til alle bøyene.

Sikkerhetstiltak

Ofte er det velforeninger, marinaer og grendelag som har også engasjert seg for å gjøre nærmiljøet sitt tryggere.

– Vi ser på dette som et godt sikkerhetstiltak for alle de som ferdes langs fjæra og badeplassene i Stavsjøen og Foldsjøen, sier virksomhetsleder Olav Bidtnes.

Han forteller at Tryg står for kostnadene med bøyene, mens kommunen vil bekoste stativ der det er behov.

Hvert år plasserer det ut over 2.000 nye livbøyer. Siden den første Tryg-bøyen ble utplassert i 1952 har den blitt benyttet i mer enn tusen tilfeller der menneskeliv har stått på spill.