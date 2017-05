Tatt for kjøring uten førerkort for åttende gang

Mannen ble stanset av politiet på E14 i Stjørdal i midten av mars i år. Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort for den aktuelle bilen.

Han kjørte også for fort i 60-sonen på den aktuelle strekningen. Hastigheten ble målt til 87 kilometer i timen.

Domfelt tidligere

Mannen i 40-årene møtte nylig i Sør-Trøndelag tingrett, der han var siktet for de to forholdene. Han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

I utgangspunktet medfører kjøring uten førerkort en bot. Men i dommen fra tingretten står det at mannen er bøtelagt og domfelt for kjøring uten førerkort sju ganger tidligere. Gjentatte overtredelser medfører at det skal reageres med ubetinget fengsel.

Retten konkluderte likevel, under betydelig tvil, med at det skal reageres med samfunnsstraff. Det ble lagt vekt på familiesituasjonen til mannen.

Vedtok dommen

Han ble dømt til samfunnsstraff på 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager.

Retten fastsatte også en sperrefrist på seks måneder for å gi førerrett til mannen. Fristen gjelder fra tidspunktet den ulovlige kjøringen fant sted.

Mannen erklærte at han vedtok dommen.