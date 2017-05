Både skuddoffer og mann pågrepet etter skytingen i Tydal

– Begge de to er pågrepet og har status som siktet. I første omgang er de siktet for kroppsskade etter skyteepisoden. Ting kan tyde på at begge har avfyrt skudd. Det er trolig også snakk om flere våpen, men hvor mange blir kun spekulasjoner, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Mannen som ble brakt til St. Olavs hospital i Trondheim er født i 1952, mens mannen som ble pågrepet på en hytte natt til tirsdag er født i 1966. Politiet har også snakket med to andre personer som var til stede i hytta der skytingen skjedde mandag kveld.

– Det har vært to andre til stede, og begge har vært avhørt i natt. Jeg kan ikke gå nærmere i detalj på hva som ble sagt, men det er på bakgrunn av det som ble fortalt i avhør at fornærmedes status ble endret til siktet, sier operasjonslederen.

Venner

Ifølge politiet kan deres opplysninger tyde på at de fire personene er venner. Aaslund ønsker ikke å si noe om hva de to siktede har forklart i avhør.

Aaslund forteller at etterforskningen og arbeidet som ledet til pågripelsen natt til tirsdag var omfattende og svært ressurskrevende.

– Det har vært et relativt stort ressurspådrag for å få løst denne saken. Det har vært utfordrende snøforhold, mørke og veldig dårlig vær, sier operasjonslederen.

Store politistyrker ble satt inn i søket etter mannen i 50-årene mandag kveld og natt til tirsdag, og et politihelikopter fra Oslo deltok også i letingen. Over sju timer senere meldte politiet at de hadde kontroll på alle de impliserte partene i saken. Politiet har blant annet tatt hånd om snøscooteren mannen i 50-årene kjørte vekk med.

Langt til fjells

Skytingen ble meldt inn til politiet noe over klokka 18. Helsepersonell tok seg inn til stedet med snøscooter og var framme ved 20-tiden.

– Dette har skjedd ved ei hytte langt til fjells. Det var vitner som meldte fra til AMK, sa operasjonsleder Ebbe Kimo mandag kveld.

Området der skytingen fant sted ligger en halvtimes tur med snøscooter fra nærmeste bilvei.